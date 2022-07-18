Москва, 18 июля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Роскомнадзор призвал операторов связи ответственно относится к требованиям по использованию технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).

ИА REGNUM Цифровой мир

Отказ операторов связи от использования программно-аппаратного комплекса ТСПУ, в том числе позволяющего ограничивать доступ к запрещенной в России информации, приводит к возникновению информационных угроз для россиян. Такое оборудование устанавливается на сетях всех операторов связи, напомнили в Роскомнадзоре.

«Нередки случаи, когда операторы пропускают трафик в обход ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), по тем или иным причинам допускают отключение такого оборудования. Это может представлять угрозу устойчивому функционированию интернета в России, привести к сбою в работе информационных ресурсов государственных органов. При отключении ТСПУ или пропуске трафика в обход российские пользователи получают доступ к информации, представляющей опасность: детской порнографии, пронаркотическому контенту, пропаганде самоубийства, фейкам, экстремистской информации», — публикует ТАСС комментарий Роскомнадзора.

В РКН считают, что в условиях гибридной войны, включающей элементы информационного противостояния, а также регулярные кибератаки, защита информационного пространства России является критически важной для государства и общества. «В связи с этим необходимо безусловное выполнение операторами связи требований к установке, эксплуатации и модернизации ТСПУ и требований к пропуску всего трафика через них. Все технические средства противодействия угрозам находятся под управлением Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), обеспечивающего отражение информационных атак», — сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня в России осуществляют деятельность свыше 3,7 тыс. операторов связи, которые составляют единую сеть связи РФ и непосредственно участвуют в обеспечении целостности, устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры на территории страны.

14 июля президент России Владимир Путин подписал законы, устанавливающие для операторов связи административную и уголовную ответственность за нарушение требований по пропуску трафика через ТСПУ, а также уголовную ответственность за нарушение порядка их установки, эксплуатации и модернизации. Соответствующие изменения внесены в КоАП РФ, уголовный и уголовно-процессуальный кодексы РФ.

Административная ответственность устанавливается для операторов связи за нефильтрацию трафика и предоставление доступа к запрещенным интернет-ресурсам и мобильным приложениям, распространяющим социально опасный контент.

За такие действия предусмотрена административная ответственность в виде штрафов от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц (от 100 тыс. до 200 тыс. рублей при повторном правонарушении), для ИП — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (от 200 тыс. до 500 тыс. рублей при повторном правонарушении), для юридических лиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей (от 3 млн рублей до 5 млн рублей при повторном правонарушении).

Также должностные лица операторов связи и индивидуальные предприниматели, ранее привлеченные по ч. 2 ст. 13.42.1 КоАП РФ, могут быть привлечены к уголовной ответственности за систематические нарушения требований к пропуску трафика через ТСПУ на срок до трех лет лишения свободы. Такое же наказание грозит и за повторные нарушения порядка установки, эксплуатации, модернизации ТСПУ, а также за несоблюдение технических условий их установки или требований непосредственно к сетям связи при использовании оборудования ТСПУ.

«Отказ операторов связи от ТСПУ — серьёзное нарушение, так как влечёт за собой угрозы безопасности критической инфраструктуры. Более 50% экономики России уже сейчас связанно с интернетом и сетями связи. А общий вклад рунета в экономику страны в прошлом году составил 9,5 трлн рублей, из которых 204,3 млрд приходится на сегмент инфраструктуры и связи. В условиях масштабной антироссийской кампании, которая включает в себя не только регулярные кибератаки, но и постоянные информационные вбросы, фейки и продвижение деструктивных материалов, защита информационного пространства России является критически важной для государства и общества», — считает руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич .

«Отказ операторов связи от использования ТСПУ приводит к возникновению широкого спектра информационных угроз для россиян: от киберугроз до попадания в поле зрения граждан откровенно противоправного контента с детской порнографией, пропагандой наркотиков и экстремистских организаций, фейков и прочего деструктива. Самое опасное, что зрителями такого контента могут стать несовершеннолетние пользователи», — подчеркнул эксперт.