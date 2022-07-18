Бухарест, , 15:28 — REGNUM С февраля текущего года через Румынию транзитом было экспортировано более 2,7 млн тонн украинских злаковых культур. Об этом заявил глава МИД Румынии Богдан Ауреску, передает 18 бухарестский телевизионный канал Digi24.

Зерно Pixabay.com

По словам Ауреску, Румыния обеспечила доставку украинского зерна через свои морские порты, и наземным путем.

«Мы стали связующим звеном между поставщиками сельскохозяйственного сырья с Украины и потребителями в Европе, — отметил, в частности, он. — Бухарест намерен и в дальнейшем продолжать подобную практику транзита».

Тем не менее, по словам независимых экспертов, открыв свои границы для украинского экспорта, Румыния попала в экономическую зависимость от западноевропейских государств. На данный момент Бухарест не получает дивидендов от подобных операций.