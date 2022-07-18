Москва, 18 июля 2022, 15:31 — REGNUM Введение запрета на распространение в СМИ и соцсетях фишинговых ресурсов поможет в борьбе с финансовым мошенничеством. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Центробанка Сергей Гаврилов (КПРФ).

Сергей Гаврилов
Сергей Гаврилов
Иван Шилов © ИА REGNUM

Для борьбы с аферистами депутат предлагает ввести обязательную верификация любого исходящего звонка, любой размещенной в интернете рекламы.

«Это позволит правоохранительным органам в случае расследования эпизода кражи четко идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое осуществило мошеннический звонок либо размещение фишинговой рекламы», — считает Гаврилов.

Поправками в закон «О связи» депутат предлагает ввести обязательное требование о подписании договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи с использованием электронной подписи для юридических лиц или идентификации на портале Госуслуги для индивидуальных предпринимателей. Также он предлагает обязать интернет-провайдеров блокировать доступ к ресурсам, имеющим признаки ведения мошеннической деятельности.

Кроме того, Гаврилов предлагает усилить контроль за соблюдением операторами связи требований о передаче абонентских номеров в неизменном виде, об идентификации конечных пользователей SIM-карт. По его словам, следует «запретить распространение в средствах массовой информации, в том числе в социальных сетях и мессенджерах, мошеннических фишинговых ресурсов по аналогии с запретом на распространение антигосударственных, порнографических и прочих материалов».

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