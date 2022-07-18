Москва, , 15:31 — REGNUM Введение запрета на распространение в СМИ и соцсетях фишинговых ресурсов поможет в борьбе с финансовым мошенничеством. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Центробанка Сергей Гаврилов (КПРФ).

Сергей Гаврилов Иван Шилов © ИА REGNUM

Для борьбы с аферистами депутат предлагает ввести обязательную верификация любого исходящего звонка, любой размещенной в интернете рекламы.

«Это позволит правоохранительным органам в случае расследования эпизода кражи четко идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое осуществило мошеннический звонок либо размещение фишинговой рекламы», — считает Гаврилов.

Поправками в закон «О связи» депутат предлагает ввести обязательное требование о подписании договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи с использованием электронной подписи для юридических лиц или идентификации на портале Госуслуги для индивидуальных предпринимателей. Также он предлагает обязать интернет-провайдеров блокировать доступ к ресурсам, имеющим признаки ведения мошеннической деятельности.

Кроме того, Гаврилов предлагает усилить контроль за соблюдением операторами связи требований о передаче абонентских номеров в неизменном виде, об идентификации конечных пользователей SIM-карт. По его словам, следует «запретить распространение в средствах массовой информации, в том числе в социальных сетях и мессенджерах, мошеннических фишинговых ресурсов по аналогии с запретом на распространение антигосударственных, порнографических и прочих материалов».

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