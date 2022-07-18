Донецк, , 15:24 — REGNUM В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) получила ранение женщина. Об этом 18 июля сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

ВСУ U.S. Army Europe

«Вооруженные формирования Украины атаковали больницу в Куйбышевском районе Донецка, — говорится в сообщении. — В результате обстрела получила ранение женщина и повреждено здание больницы № 19 по улице Туманяна».

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ подвергли обстрелам несколько районов Донецка, а также Ясиноватую и Доломитное.