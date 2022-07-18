Москва, 18 июля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Несоблюдение операторами связи правил регистрации и идентификации конечных пользователей подвижной радиотелефонной связи помогло мошенникам похищать средства граждан. Как передает корреспондентИА REGNUM18 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета ЦентробанкаСергей Гаврилов (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Гаврилов

Депутат считает необходимым ускорить принятие мер по эффективной борьбе с финансовым мошенничеством, которое стало носить массовый характер. Гаврилов привел данные Центробанка, согласно которым, количество операций без согласия клиента за 2021 год увеличилось на 33,8%, а объем похищенных у граждан средств превысил 12 млрд. рублей.

«Финансовые мошенники придумывают новые способы совершения преступлений, используя все более отточенные методы социальной инженерии. Хищения средств граждан стали возможными во многом из-за несоблюдения операторами связи правил регистрации и идентификации конечных пользователей подвижной радиотелефонной связи. Операторы часто не исполняют требования о передаче абонентских номеров в неизменном виде», — сказал парламентарий.

Гаврилов считает, что усилия по борьбе с мошенничеством должны быть направлены не только на раскрытие уже совершенных преступлений, но и в равной мере на предупреждение преступной деятельности.