Москва, , 15:24 — REGNUM Ограничения против российской нефти вошли в шестой пакет санкций, одобренный Евросоюзом в начале июня. Но пока не совсем сны последствия этих ограничений, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«Этот запрет включает в себя переходный период для нефти с июня до декабря 2022 г. и для нефтепродуктов — до февраля 2023 г. И действует для контрактов, заключенных до вступления в силу эмбарго, и новых разовых сделок на спотовом рынке.

Это эмбарго распространяется на морские поставки нефти из России. Возможно, ожидая ухудшения ситуация с поставками в конце года, кто-то из конечных потребителей сырья делает закупки впрок.

Никто не может сказать, что случится с рынком танкеров, когда вступят в силу санкции в полной мере в конце 2022 года. Перевозки за пределы континента операторам танкеров запрещены не будут, но суда не смогут получить страховку, что делает любые плавания незаконными в соответствии с международным морским правом.

Однако уже сейчас понятно, что заместить российскую нефть в Европе будет сложно, поскольку спрос на нее высок. Рост отгрузок российского сырья по морю за последний месяц косвенно подтверждают данные Международного энергетического агентства, по оценке которого, Россия увеличила добычу нефти (без учета конденсата) в июне до 9,74 млн барр./сутки против 9,26 млн баррелей всутки в мае.

Поскольку нефть из России продолжает поступать конечным потребителям, глобальный энергорынок сейчас выглядит относительно стабильным, хотя цены на топливо и повышенные.

Из-за эмбарго, РФ сможет переориентировать основные объемы поставок нефти и нефтепродуктов из Европы на другие направления. Текущие объемы добычи нефти в России сохранятся в III квартале 2022 года, прежде чем санкции ЕС вступят в силу в конце 2022 года, но к концу 2023 года российские нефтяники все же потеряют значимую часть своей добычи», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в европейских странах владельцы танкеров наращивают перевозки российской нефти перед вступлением в силу в энергетических санкций против РФ.

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