Москва, 18 июля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Скромные результаты показали проекты по развитию сквозных цифровых технологий, за которые отвечает государственная корпорация «Ростех». Об этом 18 июля заявил президент России Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен Ростех. Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, ещё что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит», — сказал он.

Также глава Российского государства уточнил, что такая его оценка относится к проектам создания сетей пятого поколения, а также развитию производства оборудования для широкого внедрения интернет-вещания.

Кроме того, Путин уточнил, что в 2021 году проект по развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в рыночной экономике ставка на государственные компании не всегда даёт нужный результат и потому в России в проекты развития сквозных технологий важно активно привлекать частный бизнес.