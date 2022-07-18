Всеволожск, Ленинградская область, 18 июля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Всеволожский городской суд Ленинградской области зарегистрировал иск хоккеиста Ивана Федотова в отношении призывной комиссии Санкт-Петербурга, которая призвала его на службу в Вооруженные силы РФ. Дело появилось в картотеке суда 18 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ЦСКА Иван Федотов

«Административный ответчик — призывная комиссия г. Санкт-Петербурга. Административный истец — Федотов Иван Дмитриевич», — говорится в карточке дела.

Спортсмен направил иск об оспаривании решений, действий органов государственной власти, органов военного управления.

Напомним, что хоккеист был задержан в Петербурге, как сообщали СМИ, в связи с уклонением от службы в армии. После задержания его доставили в военкомат, а оттуда — в воинскую часть в Северодвинск (Архангельская область). Ожидается, что присягу новобранец примет 13 августа.