Москва, , 15:17 — REGNUM В России улучшается ситуация в сфере здравоохранения. Об этом 18 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«По итогам второго квартала этого года смертность, слава богу, снизилась у нас в России до уровня 2019 года. А продолжительность жизни за этот же квартальный период, по предварительным оценкам, превысила 73 года», — заявил Путин.

«Это хороший результат, но нужно двигаться до цели продолжительности жизни в России 78 лет к 2030 году», — указал он.