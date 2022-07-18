Москва, 18 июля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Новый глава Службы безопасности Украины будет номинальным руководителем ведомства, а фактический контроль полностью переходит к ЦРУ США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Теперь управление окончательно возьмет на себя ЦРУ, службу будут комплектовать под задачи американцев, а новый начальник «беспеки» станет зиц-председателем, который нужен лишь для того, чтобы на него списать очередные провалы и в нужный момент уволить», — заявил Миронов.

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генпрокурора страны Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова за «ненадлежащее исполнение обязанностей».

Американцы и прежде направляли деятельность СБУ, но через Баканова Зеленский оказывал политическое и кадровое влияние на спецслужбы, отметил также Миронов.