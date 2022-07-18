Москва, 18 июля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Несмотря на то, что рост долга европейских энергетических компаний на 600 млрд евро (+55%), действительно, кажется значительным, по предварительным подсчетам, выручка коммунальных компании еврозоны c 2020 года выросла на 31%, а энергетических — на 44%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Другими словами, рост долговой нагрузки в значительной степени обеспечивался увеличенными после пандемии инвестиционными программами, а также зеленым переходом.

А кризис на энергетическом рынке, стартовавший лишь во II половине 2021 года, стал частичным катализатором этого процесса. Это, однако, не отменяет проблем у некоторых компаний, которые сильно зависели от поставок российского газа.

В наиболее критических случаях правительства стран ЕС рассмотрят вопрос о выкупе долей в проблемных компаниях с их возможной дальнейшей национализацией», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Bloomberg, на сегодняшний день общий долг энергетических и коммунальных компаний Европы превысил €1,7 трлн.

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