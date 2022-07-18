В МВД Испании не исключили умышленного поджога лесов в Касересе
Мадрид, 18 июля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка указал на возможность того, что последний пожар, случившийся в районе долины Херте в Касересе, мог быть преднамеренным. Об этом пишет агентство EFE.
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При этом он призвал к осторожности в определении происхождения огня до тех пор, пока Гражданская гвардия не завершит свое расследование.
Марласка также назвал волну пожаров, объявленных в последние недели в Испании, «явно серьезной».