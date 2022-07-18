Москва, 18 июля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Законопроект о запрете выдачи кинотеатрам прокатного удостоверения на фильмы, где содержится пропаганда нетрадиционных отношений и чаилдфри, внесли в Госдуму депутаты во главе с Ниной Останиной (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Документом предлагается дополнить действующее законодательство в сфере киноиндустрии основанием, по которому устанавливается прямой запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений.

Также предлагается установить запрет на распространение сведений, пропагандирующих отрицание семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений в средствах массовой информации и интернете.

«Запрет пропаганды не лишает граждан возможности и права определяться в своем сексуальном предпочтении и ориентации, не допускает их дискриминацию, однако, не дает права на публичное одобрение таких отношений и распространение так называемых «новых» ценностей, несущих в себе скрытые угрозы для общества», — отмечают авторы.