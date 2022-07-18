Таллин, , 15:15 — REGNUM

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Известный политолог Рейн Тоомла высказал недоумение по поводу рекордного числа далеких от политики и решаемых вопросов лиц, назначенных на министерские должности в новом правительстве Эстонии.

Как сообщил Тоомла местному «Радио 4», всем этим людям будет непросто войти в свои должности, учитывая специфику нынешнего времени, требующего ответственных и важных для страны решений каждый день.

«Если бы новичков было один-два, все было бы в порядке. Но вот у социал-демократов все пять кандидатов в министры являются новичками», — констатировал он. Он также привел в пример нового министра экономики Рийну Сиккут, у которой, в отличие от других министров, есть определенный опыт в качестве министра, но она работала в социальной сфере: «Это совсем разные вещи. Думаю, даже ей потребуется время, чтобы как-то разобраться в проблемах, которые сейчас на повестке дня».

Министрам-новичкам, по мнению Тоомла, тяжело будет впервые стать главами своих ведомств еще и потому, что некоторые из них вообще не имели никакого политического опыта.

«Все министры в наше время должны быть и международными политиками, потому что встречи на европейском уровне проходят почти что каждый месяц. Как эти новые министры смогут работать при таком давлении?», — заключил Тоомла.