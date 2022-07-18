Алжир, , 15:14 — REGNUM В то самое время, когда судьба правительства Италии находится в подвешенном состоянии, премьер-министр страны Марио Драги отправился в столицу Алжира, чтобы договориться об увеличении поставок алжирского газа в Италию, пока Европа готовится к возможному прекращению поставок российского газа, передает 19 июля Associated Press.

Поставка газа Gazprom.ru

Важность визита подчеркивает то, что в состав итальянской делегации входят министры иностранных дел, внутренних дел, юстиции и экологического перехода. Они проведут переговоры, встретятся с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном и подпишут совместные соглашения.

Алжир намерен потеснить Россию в качестве основного поставщика газа в Италию. Во время поездки Драги в Алжир в апреле 2022 года страны уже заключили крупное соглашение между алжирским энергетическим гигантом Sonatrach и итальянской компанией ENI об увеличении экспорта газа.

Нынешний визит в Африку проходит в непростое время для Драги. На прошлой неделе главный партнер его правительства — «Движение 5 звезд» бойкотировало голосование в сенате по законопроекту о снижении расходов на электроэнергию, что поставило под вопрос выживание правительства. 14 июля Драги подал в отставку с поста премьер-министра, объяснив это непрочностью правящей коалиции, однако президент Италии Серджо Маттарелла отставку не принял.

Политические неурядицы вынудили Драги сократить свой визит в Алжир с двух дней до одного.

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