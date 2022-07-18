Москва, 18 июля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Ростех демонстрирует скромные результаты работы. Об этом 18 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Скромные результаты продемонстрированы по направлениям за которые ответственен Ростех. Знаю, там сейчас коллеги сейчас будут говорить, финансирования не хватает, ещё что-то — но я констатирую сам факт того, что происходит», — заявил Путин.