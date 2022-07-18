Эстремадура, Испания, 18 июля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес призвал региональные администрации и политические партии сделать экологическую политику государственной. Об этом пишет агентство EFE.

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По его словам, это нужно для того, чтобы решить проблему, связанную с изменением климата.

Санчес высказал эти соображения после посещения вместе с главой правительства автономного сообщества Эстремадура Гильермо Фернандесом Варой района пожара в городе Касас-де-Миравете в Касересе, который затронул Национальный парк Монфрагуэ и в результате которого сгорело около 3000 гектаров.