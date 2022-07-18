Красногорск, , 15:10 — REGNUM Видеозапись, на которой, по данным источника, запечатлён момент захвата школы «Лидер» в поселке Княжье озеро Истринского района Московской области неизвестными спортивного вида мужчинами, опубликовало 18 июля интернет-издание «Ридус».

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выложенных кадрах запечатлено несколько спортивного вида мужчин в спортивной одежде и форме частных охранников, которые не пускают в здание школы её директора и учителей.

При этом указывается, что названное учебное заведение является популярной частной школой, которая работает с 2014 года и, как утверждает школьная администрация, неукоснительно соблюдает все условия аренды. Также добавляется, что у администрации возник конфликт с собственником этого здания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что июля президент РФ Владимир Путин отметил блестящую подготовку сборной России на 63-й Международной математической олимпиаде.