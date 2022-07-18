Москва, , 15:10 — REGNUM Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в своем Telegram-канале о назначении главы города Лисичанска.

Глава ЛНР подчеркнул, что «последний из освобожденных населенных пунктов — Лисичанск сегодня возглавил Андрей Скорый».

«Он сам уроженец этого города и участвовал в его освобождении. Поэтому именно ему было доверено стать исполняющим обязанности главы администрации Лисичанска», — добавил Леонид Пасечник.

Напомним, Народная милиция с начала марта вела наступление по направлению на Северодонецк и Лисичанск, взятие которых являлось одной из первоочередных целей оборонного ведомства Республики. Освобождение городов осложнялось тем, что киевские силовики организовали в них глубоко эшелонированную оборону и используют мирных жителей в качестве живого щита. Кроме того, в данном районе расположены несколько крупных химических предприятий. 29 мая в оборонном ведомстве Республики сообщили, что подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ заняли плацдарм в Северодонецке. Подразделения Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ 25 июня взяли под полный контроль промзону химического комбината «Азот» в Северодонецке. В этот же день союзные силы вошли в Лисичанск. К началу июля оба города были освобождены.