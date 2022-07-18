Москва, , 15:09 — REGNUM Россия выстоит перед попытками изолировать её от всего мира. Об этом 18 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Против нашей страны намеренно, специально используется сегодня практически не просто ограничения, полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам», — заявил Путин.

Он отметил, что прогресс в мире приобрёл глобальный характер и международная кооперация является базой для развития любого государства.

«Нам пытаются выставлять преграды, чтобы сдержать развитие России. Понятно, что это огромный вызов. Но мы не только не собираемся опускать руки, пребывать в растерянности или, как некоторые наши «доброжелатели» предрекают, отступать на десятилетия назад. Наоборот! Осознавая объем трудностей, которая стоят перед нашей страной, будем интенсивно искать новые решения», — подчеркнул он.

«Ясно, что мы не можем оторванно от всего мира развиваться. Но так и не будет. В современном мире невозможно циркулем обвести и выставить огромный забор. Это невозможно», — добавил президент.