«Мы не собираемся отступать» — Путин о санкционном давлении на Россию
Москва, 18 июля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Россия выстоит перед попытками изолировать её от всего мира. Об этом 18 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Против нашей страны намеренно, специально используется сегодня практически не просто ограничения, полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам», — заявил Путин.
Он отметил, что прогресс в мире приобрёл глобальный характер и международная кооперация является базой для развития любого государства.
«Нам пытаются выставлять преграды, чтобы сдержать развитие России. Понятно, что это огромный вызов. Но мы не только не собираемся опускать руки, пребывать в растерянности или, как некоторые наши «доброжелатели» предрекают, отступать на десятилетия назад. Наоборот! Осознавая объем трудностей, которая стоят перед нашей страной, будем интенсивно искать новые решения», — подчеркнул он.
«Ясно, что мы не можем оторванно от всего мира развиваться. Но так и не будет. В современном мире невозможно циркулем обвести и выставить огромный забор. Это невозможно», — добавил президент.