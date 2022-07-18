Москва, , 15:07 — REGNUM Увеличение объёмов перевозки нефти, прежде всего, связано с желанием европейцев восполнить свои запасы перед предстоящими осенними и зимними холодами, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Как бы не отрицалась зависимость еврозоны от российских энергоносителей, практика показывает, что достойной альтернативы пока нет.

К тому же новый, шестой пакет антироссийских санкций, в котором прописано отложенное эмбарго на морские поставки нефти, добавляет ажиотажа на нефтяном рынке и увеличивает спрос на российскую нефть», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в европейских странах владельцы танкеров наращивают перевозки российской нефти перед вступлением в силу в энергетических санкций против РФ, писал The Wall Street Journal.

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