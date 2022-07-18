Москва, 18 июля 2022, 15:07 — REGNUM Увеличение объёмов перевозки нефти, прежде всего, связано с желанием европейцев восполнить свои запасы перед предстоящими осенними и зимними холодами, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.
Как сообщало ИА REGNUM, в европейских странах владельцы танкеров наращивают перевозки российской нефти перед вступлением в силу в энергетических санкций против РФ, писал The Wall Street Journal.
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