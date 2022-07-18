Ижевск, 18 июля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Удмуртии вынесли приговор в отношении матери и сына, которые обвинялись по статье о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Кража

Установлено, что ранее судимый вместе с матерью совершили кражу имущества из дома своего знакомого. Кроме того, после распития алкогольных напитков они похитили имущество из дома другого им знакомого жителя Ярского района.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима, женщина — три года лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курагинском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту убийства 49-летнего мужчины. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») возбуждено против 71-летней матери мужчины.

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