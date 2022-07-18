Таллин, , 15:06 — REGNUM

Утренняя газета Broppress.ru

После введения в Эстонии запрета на продажу российской периодической печати поставщики и торговые точки в Эстонии испытывают трудности по поиску адекватной и доходной замены. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV в своем репортаже.

По словам исполнительного директора компании Lehepunkt Кристо Хейнмаа, периодика российского происхождения до марта 2022 годасоставляла треть всех продаваемых изданий в стране. Lehepunkt — единственная компания Эстонии, поставляющая периодические издания в розничные сети.

«Если говорить о тираже, то это колоссальная цифра. Русскоязычных читателей в Эстонии много, и у них образовался вакуум», — призналХейнмаа.

Между тем, он отметил, что заменить российские издания на продукцию отечественных издательств сложно, потому что трудно собрать в эстонии редакционную команду, которая создавала бы качественную продукцию на русском языке. Особенно если речь идет об иллюстрированных журналах.

«Хотя у нас есть возможность представлять русскоязычную журналистику из Латвии, Литвы и некоторых других стран, заполнение этой пустоты занимает много времени», — добавил Хейнмаа.

Кроме того, по его словам, в Эстонии для инвесторов непривлекательны так называемые нишевые продукты, к которым относятся и иноязычные СМИ.