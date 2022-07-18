Курск, , 15:06 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы семь пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

18 июля выявлено 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 119 тыс. 912 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 116 тыс. 938 пациентов, в том числе 25 — за последние сутки.

Всего скончались 2494 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.