Ювалд, , 15:06 — REGNUM Полицейские, прибывшие в захваченную стрелком школу в американском городе Ювалд, из-за своего «в целом пассивного подхода» дали преступнику убить 19 маленьких детей и двоих учителей, об этом со ссылкой на выводы соответствующей комиссии 17 июля New York Post.

К тому выводу пришли челны специальной комиссии палаты представителей штата Техас, которые ведут расследование массового убийства детей. Они указали на то, что местный ответственный за обеспечение безопасности школ «потратил впустую» «драгоценные» 40 минут на поиски ключа от комнаты, где находились дети и убийца, когда «весьма вероятно», что дверь даже не была заперта.

«В начальной школе «Робб» сотрудники правоохранительных органов не придерживались своей активной стрелковой подготовки и не ставили в приоритет не спасение невинных жизней, а сохранение собственной безопасности», — говорится в отчете.

Согласно отчету, опубликованному 17 июля, на место массовой стрельбы 24 мая в городе Техас прибыли 376 сотрудников правоохранительных органов: 149 сотрудников пограничной службы; 91 сотрудник Государственного департамента общественной безопасности; 14 из Министерства внутренней безопасности; 25 из полицейского управления Ювалда, 16 из полицейского управления Сан-Антонио и еще 16 из офиса шерифа округа Ювалд.

Тем не менее, по словам следователей, то, что столь огромное число представителей правоохранительных органов, было частью «системных сбоев и вопиющих неверных решений», способствовавших трагическому развитию событий.

«В этом кризисе ни один из прибывших на помощь сотрудников не перехватил инициативу по созданию командного пункта инцидента», — говорится в докладе комиссии. — Несмотря на очевидную атмосферу хаоса, высокопоставленные офицеры других реагирующих органов не обращались к начальнику полиции Ювалд [школьного округа] или к кому-либо еще, кто считался командующим, чтобы указать на отсутствие и необходимость командного пункта или предложить эту конкретную помощь».

«В этом смысле все правоохранительные органы, их обучение, подготовка и реагирование несут системную ответственность за многие упущенные возможности в тот трагический день», — добавили авторы доклада.