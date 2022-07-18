Таллин, 18 июля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Если в последние годы получателей прожиточного пособия в Эстонии становилось все меньше и меньше, то с марта 2022 года ситуация кардинально изменилась из-за беженцев с Украины. Об этом говорится в сообщении министерства социальных дел страны.

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Так, в мае нынешнего года в министерство поступило более 38 000 заявлений на получение прожиточного минимума. Если в конце 2021 и начале 2022 годов за один месяц выплачивалось 5 000 прожиточных пособий, то уже к марту это число достигло 10 000.

«С марта этого года увеличилось количество людей, получающих прожиточный минимум в связи с потоком украинских беженцев. Фактически можно сказать, что оно удвоилось», — сообщила ERR советник отдела социального обеспечения министерства Кайе Пукк.

По словам вице-мэра Тарту Михкеля Леэса, в связи с притоком украинских беженцев увеличилось количество претендентов на прожиточное пособие и во втором по значимости городе страны Тарту.

«В Тарту весной мы действительно наблюдали увеличение числа желающих получить прожиточный минимум. Если в апреле прошлого года у нас было около 400 претендентов, то в апреле 2022 года их насчитывалось почти 700», — сообщил Леэс.

При выдаче прожиточного пособия учитывается доход за предыдущий месяц одинокого человека или всех членов семьи, расходы на жилье и прожиточный минимум, который составляет 200 евро в месяц для одинокого человека.

Если в 2019 году министерство социальных дел Эстонии удовлетворило 65 000 ходатайств, то к 2021 году их количество сократилось до 60 000.