Ярославль, 18 июля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Ярославле опубликован приговор бывшему заместителю директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля Константину Андрейченко. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Argumenti.ru Приговор

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрейченко осуждён за получение взятки от представителя скандально известной компании «ГК «Маист». В 2021 году фирма должна была сделать ремонт дворов и благоустройство парков на сумму около 100 млн рублей. Однако работы не были выполнены. При этом замдиректора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» требовал от руководства подрядчика взятки. Вот как сам он объяснял это во время следствия:

«В семье Андрейченко тяжелое материальное положение, его заработная плата составляла порядка 40 000 — 50 000 руб., заработная плата жены около 30 000 руб., у них трое несовершеннолетних детей. Андрейченко думал, как улучшить материальное положение своей семьи и, поняв, что в связи со своим служебным положением он мог бы оказывать влияние на функционирование ООО «ГК МАИСТ», а именно — не подписывать акты скрытых работ, возвращать необходимые для закрытия муниципального контракта документы по формальным основаниям, а также выполнять иные действия, направленные на создание препятствий для деятельности ООО «ГК МАИСТ», решил предложить представителю данной организации ФИО2 дать ему от лица организации взятку в виде денежных средств, планировал купить земельный участок, сумму изначально обозначил в 4 900 000 руб. Далее, в ходе встреч по рабочим вопросам ФИО2 сказала, что готова передать ему 7% от суммы всех заключенных ООО «ГК МАИСТ» муниципальных контрактов, что эквивалентно сумме около 6 500 000 руб», — говорится в приговоре суда.

Кроме того, Андрейченко показал на следствии, что у него были «кредитные обязательства на сумму 5 000 000 рублей», а также, что он помогает внукам от первого брака. В качестве одной из причин вымогательства он назвал плохое состояние здоровья. Само вымогательство взятки проходило в ресторане.

«Андрейченко К. В. попросил заказать коньяк, ФИО3 спросила, что он хочет, он прямым текстом сказал, что ему нужны деньги, и он хочет получить деньги от них, если они хотят, чтобы все работы по заключенным муниципальным контрактам были приняты в срок и чтобы не было проблем в ходе их реализации, то есть давал понять, что будет оказывать общее покровительство организации и оказывать всяческое содействие. Андрейченко К. В. при этом сказал ФИО3., что боится ее, но все равно скажет», — говорится в приговоре суда.

Андрейченко вымогал взятку для себя лично, подчёркивая, что не делится с начальником. При этом он планировал поставить коррупционную схему на поток, обещая помогать подрядчику выигрывать новые контракты. Вот как об этом рассказывала потенциальный взяткодатель:

«Он явно хотел, чтобы ООО «ГК МАИСТ» приняло участие в этих торгах, так как хотел, чтобы взятка передавалась как можно дольше, каждый месяц, пока действует программа «Решаем Вместе». ФИО3 в шутку спросила у него документацию по объектам на ул. Московская, он спросил, хочет ли она увидеть документацию до проведения экспертизы, сказал, что предоставит ее. ФИО2 спросила у Андрейченко К. В., согласен ли он получать взятку не раз в месяц по миллиону рублей, а раз в неделю, к примеру по 200 000 рублей, он сказал, что ему все равно, лишь бы деньги капали, то есть чтобы ему регулярно передавали взятку», — говорится в приговоре.

Кроме того, замдиректора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» требовал купить ему мобильный телефон. Между тем представитель подрядчика сотрудничала с ФСБ, переговоры о требовании взяток записывались, и Андрейченко был задержан в момент передачи взятки.

Константин Андрейченко признал свою вину и был приговорён к к 7 годам лишения свободы без штрафа.