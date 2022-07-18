Владимир, 18 июля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Во Владимирской области 18 июля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 524 случая заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 749 пациентов, в том числе 14 — за последние сутки.

За весь период скончались 3494 человека. Подтвержден один новый летальный случай.