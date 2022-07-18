Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM В Санкт-Петербурге вновь объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы, которая ожидается в ночь с 19 на 20 июля, сообщили 18 июля в пресс-службе Смольного.

Дождь на дороге Дарья Драй © ИА REGNUM

«По информации Росгидрометцентра, с 22:00 мск 19 июля до 06:00 мск 20 июля на территории Санкт Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы», — говорится в сообщении.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Петербурге в ночь на вторник, 19 июля, ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью составит +12…+14 градусов, днём +20…+22 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

В среду, 20 июля, будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем также местами ожидается кратковременный дождь. Ветер ночью западный, северо-западный, утром и днем северо-западный, северный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днём +21…+23 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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