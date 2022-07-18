Сочи, Краснодарский край, 18 июля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребёнка возбуждено в Сочи. Подозреваемый задержан — это 34-летний житель Белгородской области, сообщили 18 июля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

По версии следствия, днем 16 июля 2022 года подозреваемый проник в помещение игровой комнаты одного из кафе города-курорта, в котором в тот момент находилась трёхлетняя девочка, и совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, Затем он скрылся с места происшествия.

Полиции и следователям удалось оперативно установить личность подозреваемого, он был задержан. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи также дадут оценку организации работы игровой комнаты и условиям безопасности детей в ней.