Москва, , 14:59 — REGNUM Рост объёмов выданных ипотечных кредитов в России в июне 2022 года объясняется, прежде всего, эффектом низкой базы в связи с тем, что в мае покупатели жилья в кредит (равно как и покупатели за наличный расчет) находились в ожидании сигналов улучшения ситуации в экономике России, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

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«При этом большинство потенциальных покупателей были уверены в дальнейшем снижении процентных ставок и ждали его. Часть потенциальных покупателей, к тому же, ожидали падения цен на недвижимость.

Тренд на снижение ипотечных ставок заметно усилился, в том числе благодаря совместным банковским программам с партнерами-девелоперами по стимулированию спроса за счет специальных ипотечных программ, партнерских акций и пр.

Все больше на первичном рынке недвижимости появляется предложений со ставкой по ипотеке, близкой к нулю, и со скидкой к цене до 10-15% при приобретении недвижимости на условиях ипотеки.

Теперь же, увидев, что цены на недвижимость не стали существенно снижаться несмотря на сильную просадку объемов сделок на рынке недвижимости, как многие ожидали, покупатели активизировали запросы на просмотры объектов жилья, на подачу кредитных заявок, часть из которых были реализованы в июне в виде состоявшихся сделок покупки недвижимости в ипотеку.

Также позитивными сигналами к оживлению спроса на ИЖК явились снижение размера минимального первоначального взноса по приобретению готового и строящегося жилья в ипотеку, появление ипотеки на самостоятельное строительство частного дома своими силами, льготной IT-ипотеки, улучшение условий по получению ипотеки на покупку земельных участков, ипотеки для многодетных семей и прочих видов ИЖК.

Поддержка ипотеки будет оставаться одним из основных приоритетов и Банка России, и правительства РФ до тех пор, пока спрос не будет достаточно значительным.

Потенциал развития ипотеки в России увеличится при появлении тенденций устойчивого восстановления роста экономики и доходов населения», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на традиционное снижение активности на рынке ИЖК (индивидуального жилищного кредитования) летом, объёмы выданных ипотечных кредитов за июнь 2022 года выросли на 68% по сравнению с маем 2022 года.

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