Липецк, 18 июля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Липецкой области 18 июля выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего зарегистрировано 153 тыс. 437 случаев заражения.

За весь период наблюдения 149 тыс. 136 человека выписаны, в том числе 22 — за последние сутки.

За весь период скончались 3800 человек. Подтвержден один новый летальный случай.