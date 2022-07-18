Эстремадура, Испания, 18 июля 2022, 14:58 — REGNUM Глава правительства автономного сообщества Эстремадура Гильермо Фернандес Вара объявил, что люди, выселенные в результате лесных пожаров в Касас де Миравете и Лас Урдес, могут вернуться в свои дома. Об этом пишет агентство EFE.
Вара сделал это заявление вместе с председателем правительства Испании Педро Санчесом.
Испанский премьер-министр посетил район, пострадавший от первого из серии пожаров, который проник вглубь Национального парка Монфрагуэ.