Эстремадура, Испания, , 14:58 — REGNUM Глава правительства автономного сообщества Эстремадура Гильермо Фернандес Вара объявил, что люди, выселенные в результате лесных пожаров в Касас де Миравете и Лас Урдес, могут вернуться в свои дома. Об этом пишет агентство EFE.

Лесной пожар (сс) skeeze

Вара сделал это заявление вместе с председателем правительства Испании Педро Санчесом.

Испанский премьер-министр посетил район, пострадавший от первого из серии пожаров, который проник вглубь Национального парка Монфрагуэ.