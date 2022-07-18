Эстремадура, Испания, 18 июля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Глава правительства автономного сообщества Эстремадура Гильермо Фернандес Вара объявил, что люди, выселенные в результате лесных пожаров в Касас де Миравете и Лас Урдес, могут вернуться в свои дома. Об этом пишет агентство EFE.

(сс) skeeze Лесной пожар

Вара сделал это заявление вместе с председателем правительства Испании Педро Санчесом.

Испанский премьер-министр посетил район, пострадавший от первого из серии пожаров, который проник вглубь Национального парка Монфрагуэ.