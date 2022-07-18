Москва, 18 июля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В рыночной экономике ставка на государственные компании не всегда даёт нужный результат и потому в России в проекты развития сквозных технологий важно активно привлекать частный бизнес. Об этом 18 июля заявил президент России Владимир Путин во время совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Ставка исключительно на государственные компании, конечно же, в рыночной экономике не всегда обеспечивает нужный результат. Считаю важным активное вовлечение частного бизнеса в проекты развития сквозных технологий», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские медицинские работники проявили высокий профессионализм и самоотверженность во время борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции