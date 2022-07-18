Донецк, , 14:53 — REGNUM Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли украинские силовики. Об этом 18 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:36 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики вновь обстреляли Ясиноватую в ДНР из РСЗО «Град».