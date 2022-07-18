Приозерск, Ленинградская область, , 15:03 — REGNUM По факту столкновения автомобиля «Газель» и электропоезда на железнодорожном переезде в Приозерском районе Ленинградской области началась проверка, сообщили 18 июля в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Железнодорожный переезд (сс) glompie

ДТП произошло 17 июля в 18:04 мск на станции Мюллюпельто Октябрьской железной дороги. Водитель автомобиля «Газель» выехал на железнодорожные пути перед приближающимся пригородным поездом №6564 сообщением Сосново — Санкт-Петербург. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось.

«Пострадавших нет, задержка в движении поездов составила 30 минут, — рассказали в ведомстве. — Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение требований законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры».