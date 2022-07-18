Москва, , 14:50 — REGNUM Газовый кризис в Европе, и в частности в Германии как основном потребителе природного газа, вызван рядом наложившихся друг на друга факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

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«Это и холодная зима 2021–2022 гг., блокировка сертификации и запуска «Северного потока — 2», проблемы с возвратом Канадой отремонтированной турбины Siemens для «Северного потока — 1», что привело к снижению заполняемости немецких газохранилищ и росту цен на газ в Европе с $880/тыс. кубометров до $1 500/тыс. кубометров.

Кроме того, Газпром сократил поставки газа из России из-за политики Берлина и других стран ЕС. Формально, из-за отказа платить по новой схеме в рублях уже утратили возможность получения газа из РФ Польша, Болгария, Финляндия, Нидерланды и Дания.

Эта ситуация приводит к увеличению реверсных поставок из Германии и усиливает дефицит газа в этой стране», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, энергетический кризис стал для экономики Германии «сокрушительным приговором», пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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