Сеул, , 14:52 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о своей приверженности продвижению конституционных ценностей свободной демократии, прав человека и верховенства закона. Соответствующее заявление южнокорейский лидер сделал 17 июля, в День Конституции.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Republic of Korea

«Конституционные ценности свободной демократии, прав человека и верховенства права являются основой национального единства, и процесс реализации этих ценностей ведет к процветанию и развитию, — написал глава государства в соцсети.— Я буду защищать дух Конституции вместе с великим народом».

Юн Сок Ёль также упомянул свой визит в город Кванджу и напомнил о важности восстания 1980 года, когда, по его словам, люди боролись за защиту конституционных ценностей.

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