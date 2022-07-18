Липецк, 18 июля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. На Липецк 18 июля обрушился грозовой ливень, из-за которого затопило несколько районов города, сообщила пресс-служба мэрии.

Ханс Бальдунг. Потоп. 1516

Ливневая канализация даже там, где она есть, не справляется с мощными потоками воды.

«Число сотрудников, устраняющих последствия непогоды экстренно увеличили. Основное внимание — прочистке дождеприёмных решеток от мусора и веток, которые приносят потоки воды. На дежурство выведено 14 специалистов, две ассенизаторских, столько же каналопромывочных машин, погрузчики и тракторы. В управлении прорабатывают возможность увеличения количества спецтехники — связываются с подрядными организациями, чтобы нанять дополнительные единицы», — говорится в сообщении мэрии.

Активно работы ведутся в районе спусков на улицах Яна Берзина, Космонавтов (рынок 9-го микрорайона), Циолковского, Советская (площадь Революции) и площади Мира.

Липчан призвали в ближайшее время не пользоваться личным транспортом.