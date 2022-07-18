Москва, 18 июля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Российские медицинские работники проявили высокий профессионализм и самоотверженность во время борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом 18 июля заявил президент России Владимир Путин во время совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Еще раз хотел бы сказать о высоком профессионализме и самоотверженности наших медицинских работников в борьбе с тяжелейшей эпидемией. Мы видим плоды их работы, что очень важно», — сказал глава Российского государства.

Также Путину указал на снижение смертности в России по итогам второго квартала 2022 года до уровня 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки было госпитализировано 575 новых пациентов с COVID-19, также за это время было выявлено 4548 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.