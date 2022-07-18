Бишкек, , 14:48 — REGNUM Уровень преступности в Киргизии снизился на 47%. Об этом заявил министр внутренних дел Улан Ниязбеков на пресс-конференции сегодня, 18 июля.

Убийство

По его словам, в первой половине 2022 года правоохранительные органы республики зарегистрировали 22 634 преступлений, что на 20 525 меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Глава милицейского ведомства отметил, что количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 30%. В том числе вымогательств — на 63%, изнасилований — на 45%, краж — на 39%, угона авто — на 26%, мошенничества — на 25% и убийств — на 6%.

«За шесть месяцев текущего года милиция выявила 14 849 преступлений, то есть 2 421 или на 19% больше. В суд передано 9 891 уголовное дело, что на 4,5% больше, чем в прошлом году», — подытожил высокопоставленный чиновник.