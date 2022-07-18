Кито, 18 июля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Правительство Эквадора утвердило обязательство соблюдать санитарные требования при въезде путешественников из-за рубежа самолётами, начиная с сегодняшнего дня. Об этом пишет Prensa Latina.

Skratos1983 Эквадор

Решение, действующее с полуночи по местному времени, было принято Комитетом по чрезвычайным операциям после анализа эпидемиологической ситуации по всей стране, где отмечается увеличение случаев заболевания COVID-19, в основном в прибрежном регионе.

В результате оценки власти решили сохранить положение, касающееся того, что лица, въезжающие в страну через международные аэропорты, должны предъявить сертификат о прививках с QR-кодом или полную карту прививок против COVID-19 со сроком действия не менее 14 дней.

В противном случае необходимо показать отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не позднее чем за 72 часа до вылета в Эквадор.

Требования распространяются на лиц в возрасте от трёх лет.