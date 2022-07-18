Москва, 18 июля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В информации, распространённой на днях агентством Bloomberg, интересным выглядит не только сам факт достижения столь значимого уровня задолженностей компаний энергетического и коммунального секторов стран ЕС, но и то, что с конца 2019 года этот показатель вырос на более чем на 50% (с $1,1 трлн до $1,7 трлн). Причины такой печальной динамики очевидны не только экспертам, но и подавляющему большинству населения Еврозоны, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

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«Политика антироссийских санкций уничтожила стабильность на рынке энергоносителей, создала невиданную доселе турбулентность и способствовала развитию панических настроений у европейских участников энергетического рынка.

В настоящее время энергетические компании готовят обращение к Еврокомиссии о необходимости срочного специального кредитования отрасли на максимально льготных условиях. Представляется очевидным, что иных способов преодолеть создавшуюся ситуацию у ЕС уже нет.

Ресурс перекладывания роста цен на плечи конечного потребителя — промышленные предприятия и домохозяйства видится весьма ограниченным по абсолютной ёмкости. Уже сегодня в ряде стран обновлены исторические максимумы цены на электроэнергию.

По данным биржи электроэнергии Nord Pool, в частности, во Франции цена достигла €486 за МВт/ч, в Германии — €396,07. При этом, в начале июля показатели равнялись €366 и €325 соответственно.

В странах ЕС наблюдается крайне высокий уровень недовольства населения ростом цен на энергию и коммунальные услуги, а представители бизнес-сообщества открыто заявляют о неизбежности рецессии при сохранении трендов на повышение цен на энергоносители.

Учитывая изложенное выше, можно констатировать, что политика санкций привела страны ЕС к выбору: или потерять политическое реноме, отказавшись от антироссийской санкционной повестки и сохранить экономику, или утратить экономическую независимость, продолжая раскручивать маховик санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день общий долг энергетических и коммунальных компаний Европы превысил €1,7 трлн.

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