Воронеж, , 14:42 — REGNUM Почётный гражданин Воронежа, ветеран Великой Отечественной войны Иван Осадчук отмечает 106-й день рождения 18 июля. Поздравления имениннику по поручению губернатора передал руководитель мобилизационного управления правительства Воронежской области Игорь Попов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Почётный гражданин Воронежа Иван Осадчук отмечает 106-й день рождения Пресс-служба правительства Воронежской области

«Вы подарили всем нам свой бесценный вклад в Великую Победу, послевоенное укрепление Вооруженных Сил, утверждение принципов гуманизма и милосердия. Глубоко признателен вам за мужество, самоотверженный труд и преданное служение Отчизне. Мы учимся у вас стойкости, жизнелюбию, отношению к делу и людям. Желаю вам крепости духа, сил и настойчивости для продолжения жизненного пути! Пусть вас всегда окружают нескончаемая благодарность общества и тепло близких!» — говорится в поздравлении губернатора.

Иван Осадчук в годы Великой Отечественной войны сражался на Юго-Западном фронте, Центральном фронте. В боях за опорный пункт в селе Выползово Курской области был тяжело ранен, в связи с чем был эвакуирован для лечения в эвакогоспиталь в Воронеж. Участвовал в боях на Воронежском фронте в системе Воронежско-Борисоглебского дивизиона ПВО, Воронежского корпусного района ПВО, Юго-Западном округе ПВО Киева, Львова, Тернополя, а затем Южном фронте.

Иван Осадчук награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», медалью «За оборону Киева», медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 г. г.», медалью «Жукова», памятным знаком «Воронеж — город воинской славы» и другими. В 2020 году ветерану Великой Отечественной войны Ивану Осадчуку было присвоено звание «Почетный гражданин города Воронежа».