Москва, 18 июля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. На начало 2022 года 14% взрослого населения Великобритании (7,2 млн человек) считали себя веганами. Но множество опросов дают достаточно противоречивую картину, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

(сс) RitaE Мясо

«По данным Kantar, 8,8 млн британцев планировали отказаться от мяса в 2022 году и только 2% действительно сделали это. Согласно другому опросу (OnePoll), 67% людей предпочли бы сократить продолжительность своей жизни на 5-10 лет, чем отказаться от мяса.

Примечателен и другой результат того же опроса — 76% всех респондентов заявили, что заботятся об окружающей среде, только 26% заявили, что перестанут есть мясо и другие продукты животного происхождения, чтобы уменьшить свое воздействие на окружающую среду.

По данным другого исследования (Kantar) в 1,9% британских домохозяйств есть хотя бы один веган. Тем не менее, тема веганства поднималась в Великобритании давно.

Актуальность темы повысилась в период пандемии. Тогда около 54% граждан утверждали, что именно в карантин впервые попробовали продукты из альтернативного мяса, 43% — из альтернативного молока, 32% впервые попробовали бобовые, такие как фасоль и чечевица, а порядка 74-76% планировали продолжить потребление этих продуктов.

Повышение цен, как стрессовая ситуация, может стать дополнительным аргументом в изменении пищевого поведения», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании миллионы семей отказываются от мяса и рыбы, исключая эти продукты из рациона, пишет британское издание Daily Mail.

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