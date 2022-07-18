Санкт-Петербург, , 14:36 — REGNUM Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга направил по подведомственности, в суд Уфы, дело об административном правонарушении лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, обвиненного в дискредитации Вооружённых сил РФ. Об этом сообщили 18 июля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Юрий Шевчук Кадр из интервью для проекта «‎Редакция»‎

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 18 мая 2022 года после концерта «ДДТ» в Уфе на Шевчука был составлен административный протокол по ч. 1 ст.20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ»). Дело направили в суд Петербурга, по месту проживания музыканта, однако из-за ряда недостатков, материалы дела были возвращены заявителю для их устранения.

После этого сотрудниками полиции в отношении Шевчука 6 июля был составлен новый протокол. Районный суд Петербурга рассмотрел его и указал составителю, что при составлении нового протокола Шевчук отсутствовал.

«Сведений о получении нового протокола привлекаемым лицом в материалах дела нет. Права, в том числе право на заявление ходатайств, Шевчуку не разъяснялись», — указали в ОПС.

Дело об административном правонарушении должно рассматриваться по месту его совершения.

«Ходатайство о рассмотрении дела по месту жительства подается в письменной форме. Такого ходатайства по протоколу от 6 июля в материалах дела нет», — уточнили в суде.

Ввиду чего административное дело направлено в Советский районный суд Уфы.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд Петербурга повторно зарегистрировал материалы дела на Юрия Шевчука