Москва, , 14:27 — REGNUM Антироссийские санкции со стороны ЕС оказались провальными и навредили всем странами Западной Европы, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

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«С высокой вероятностью к концу 2022 года в странах ЕС наступит рецессия, а евро подешевеет к доллару еще на 10%. На фоне рекордных цен на дефицитные энергоресурсы участники рынка ЕС все чаще вынуждены кредитовать свой бизнес, поскольку финансовых ресурсов уже не хватает для покрытия растущих расходов.

Негатив в европейской экономике продолжает усиливаться и может разразиться настоящая катастрофа в начале зимы. Крупные компании наших западных соседей и частные инвесторы оказались в самой сложной ситуации за последние 20 лет. По итогам текущего года качество жизни западноевропейцев может снизиться как минимум в 1,5 раза.

Сокращение поставок российских энергоресурсов в ЕС уже нанесло очень серьезный удар по энергетической безопасности Западной Европы, однако эта рукотворная Западом история принесет не менее 450 млрд евро прямых убытков.

И если ведущие энергетические компании Германии, Австрии и Нидерландов закончат год с незначительными потерями, то ведущие участники рынка из других стран окажутся на гране банкротства.

Сегодня многим отраслям экономики ЕС грозит остановка в операционной работе, риски для устойчивого функционирования ключевых отраслей стали запредельными», — пояснил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день общий долг энергетических и коммунальных компаний Европы превысил €1,7 трлн, так как они вынуждены брать кредиты для покрытия расходов, которые связаны с увеличением цен на энергоносители.

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