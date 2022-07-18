Ульяновск, , 14:27 — REGNUM Ульяновские спасатели распространили очередное предупреждение о резком ухудшении погодных условий. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что в ближайшие часы 18 июля с сохранением ночью 19 июля местами ожидается очень сильный ветер, его порывы будут достигать 20 — 25 метров в секунду. Также прогнозируются грозы, локально могут идти ливни и крупный град.

«Объявляется оранжевый уровень опасности», — говорится в сообщении.

В Ульяновском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечают, что новый циклон принесет «ненастье в виде ливневых дождей, порывистого ветра и активной грозовой деятельности».

Напомним, оранжевый уровень означает, что погода опасна, существует вероятность стихийных бедствий.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Гидрометцентра России, во второй декаде июля средняя температура ожидается на один градус выше нормы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области ожидается 30-градусная жара